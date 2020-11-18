رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد!

المصدر: مروة سليم - دبي

أعربت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن دهشتها من تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بعد نشر صورة لها وهي ترتدي فستاناً يشبه تصميمه فستان آخر ارتدته نجمة عالمية.

وأثارت يوسف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في حفل إطلاق الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهي ترتدي فستانا يطابق تصميم "رالف آند روسو" الذي ارتدت النسخة الأصلية منه النجمة الأميركية كايلي جينر في ديسمبر الماضي.

وقالت يوسف "الحياة بسيطة ولا مشكلة في ارتداء فستان مقلد".

وفي الوقت نفسه، اعتبرت أن الفستان الذي ارتدته "لم يكن مقلداً بشكل كامل"، على حد قولها لوسائل اعلام مصرية، مضيفة "أن مواقع التواصل الاجتماعي تضخم الأمور، كما أن جميع الفساتين أصبحت متشابهة.. الحياة بسيطة، فحتى وإن كان الفستان مقلداً لا داعي لكل تلك الضجة".

وكان بعض رواد مواقع التوصال الإجتماعي قد تداولوا صوراً للنجمتين في مقارنة فيما بينهن، حيث أعرب معظمهم عن استيائهم من تقليد النجمة المصرية للأخرى الأميركية.