"جامعة كاليفورنيا" تمنح 73 مليون دولار لنساء تحرش بهنّ طبيب يعمل لديها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت جامعة كاليفورنيا الأميركية إلى تسوية، تقوم بموجبها بدفع مبلغ 73 مليون دولار، لنساء تعرضن للتحرش الجنسي على يد طبيب يعمل مع الجامعة.

وتنتظر الجامعة الآن موافقة قاض فيدرالي على التسوية بين الجامعة، والمحامين الذين يمثلون 6 آلاف امرأة كن مريضات لدى الطبيب جيمس هيبس، وفقا لأسوشيتد برس.

وعمل هيبس في المركز الطبي للجامعة بين عامي 1983 و2018، اتهم خلالها بالتحرش بأكثر من 200 امرأة عاينها تحت مظلة العمل الطبي.

وبدأت القصة في صيف 2019، عندما أدين هيبس بالضرب والاعتداء الجنسي على مريضة، لتتقدم بعدها 200 امراة ويبلغن الجامعة بأنهن تعرضوا لحالات مماثلة خلال تجاربهن معه.

وتشمل الاتهامات تعليقات غير لائقة، ولمس النساء جنسيا أثناء الفحوصات دون ارتداء قفازات، واستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية بطريقة جنسية.

وتعتبر تسوية الجامعة للنساء قضية منفصلة عن محاكمة هيبس، التي من المقرر أن تستكمل في ديسمبر المقبل.