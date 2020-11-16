بالصور.. تامر حسني وبسمة بوسيل يتبادلان الرسائل عبر "انستغرام"

المصدر: مروة سليم - دبي

بعد أيام من نشر الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل منشوراً عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، لزوجها الفنان المصري تامر حسني تعلن فيه انفصالها عنه.

خرج الفنان تامر حسني عن صمته حيث كتب لها منشوراً من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، حيث قال فيه "بسمة حبيبتي .. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي أنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزي وصلوكي للزعل والبعد فترة، والمهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك أنتي حبيبتي، وأم ولادي".

وتابع حسني قائلاً "أنا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز أقوله لعل تكون سبب خير فى توعية ناس كتير"، مضيفاً "ليه لما أي حد بيزعل حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طيب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اثنين ممكن تتحل بالتليفون أو زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة أصلاً".

وأضاف حسني عبر "ستوري" الإنستغرام، ربنا جعل مابينا مودة ورحمة عشان كدا للأسف إنتي عارفه إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي لازم تخلصي من فكرة إنك تسمعيهم مع إنك مكنتيش كداً".

وأختتم قائلاً عبر منشور آخر "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير وفعلاً أنا بشكر الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وأنا واثق إنك دلوقتي زعلانه إنك كتبتي كدا.. هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب إن الإنسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسة هعلمك كان نفسي الكلام دة يكون بينا، لكن إنتي أشركتي الجمهور الكريم، فكان لازم أرد هنا.. بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها.. ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب.. متهورة بس بحبك".

من جانبها نشرت بسمة بوسيل منشوراً عبر خاصية "الستوري" بـ"الانستغرام"، ترد به على رسائل زوجها قائلة "فعلاً اتسرعت.. بس عشان بحبك.. "Sorry".

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

رسائل تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل عبر "انستغرام".

رسالة بسمة بوسيل لزوجها عبر "انستغرام"