مصر.. اعترافات صادمة لقاتل الطفلة "جنى"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

واجهت النيابة العامه المصرية المتهم وزوجته بقتل الطفلة «جنى» بالدقهلية بالتحريات والأدلة، فاعترف المتهم بأنه كان يمر بضائقة مالية، وانه شاهد الطفلة تلهو في الشارع وقرطها الذهبى يتدلى من أذنيها، ففكر في سرقته، وطلب من زوجته استدراج الطفلة لداخل المنزل لسرقته دون ان تلاحظ الطفلة، إلا ان الصغيرة شعرت فقام بتكتيفها وخطفها داخل المنزل.

وبحسب موقع المصري اليوم فقد أضاف المتهم في التحقيقات ان الأمور تطورت ولم يكن في نيته التخلص منها بعد سرقة قرطها الذهبى، إلا انه خشى من أن تتعرف الطفلة عليه بعد عودتها إلى منزلها، فقتلها ووضع جثتها في «شيكارة ذرة» ونقلها إلى منزل مهجور دون أن يراه أحد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامه عن لغز العثور على جثة الطفلة «جنى» صاحبة الأربع سنوات مقتولة في منزل مهجور بقريتها، تبين ان جار أسرتها وزوجته خطفا الضحية لسرقة قرطها الذهبى وتخلصا من الطفلة لقرب افتضاح أمرهما، امرت النيابة بالقبض عليهما وجاري التحقيق معهما الان.

وكان أهالى قرية الروضة بالمنزلة عثروا على طفلة صغيرة مقتولة داخل منزل مهجور وبها أثار حرق بجسدها.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أسرة الطفلة جنى محمد صلاح 4 سنوات، بتغيبها عن المنزل، لمدة يومين. وبعد الفحص تم العثور على جثمان الطفلة مقتوله داخل منزل مهجور خلف منزلها، وتبين احتراق الجزء العلوى من جسدها.

وأمر مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس فرع البحث بشمال الدقهلية، ورئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة جار الطفله وزوجته، بعد أن استدرجا الطفلة إلى مكان مهجور وقاما بسرقة القيراط الذهبي منها، وطلبت الزوجة من زوجها إعادة الطفلة مرة أخرى والتخلص منها خوفا من افتضاح أمرهما، قام الزوج بالتخلص منها وقتلها، وضعها في شيكاره، والقاها من بلكونة المنزل، ثم نقلها إلى المكان المهجور.