مصري يقترب من دخول التاريخ "تحت الماء"

المصدر: مروة سليم - دبي

بعد أن احتفل الغطاس المصري "صدام الكيلاني" بخطوبته في شهر سبتمبر الماضي على طبيبة إسبانية تحت الماء ، ببدلة الغطس ، في منطقة اللايت هاوس بمدينة "دهب" في محافظة جنوب سيناء، يسعى "الكيلاني" إلى دخول التاريخ بالبقاء في أعماق الماء لمدة 150 ساعة.

وقال مُدرب "الكيلاني" زكريا السيد، أن الغطاس المصري بصحة جيدة وروح معنوية عالية، ونثق في نجاحه".

وغاص الكيلاني، البالغ من العمر 32 عاما، في مياه مدينة "دهب" يوم الخميس الفائت، حيث كان حوله عشرات الغواصين من فريقه.

وانطلق الشاب المصري إلى عُمق يصل إلى 10 أمتار قبل أن يستقر في المنطقة المحددة سلفا لإتمام مهمته.

وكانت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية سجلت في عام 2018 أطول فترة غوص في المياة المفتوحة لمدة قاربت 142 ساعة و42 دقيقة، ولم يتمكن الغواصون في العالم من كسر الرقم حتى الأن.