أوكرانية تقتل طفلها بطريقة بشعة لأنه "فوضوي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدمت أم أوكرانية على قتل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات أمام أخته التي تكبره بسنة واحدة، لأنه تسبب بفوضى في المنزل لم تحتملها.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه تم توجيه تهمة القتل للأم وتدعى إيلينا في منزل العائلة بقرية سوكوليفكا، وسط أوكرانيا.

وأوضحت عمدة القرية: "تفاجأنا بالأم في فناء منزلها تحمل طفلها أرتيم بين ذراعيها ملفوفا في بطانية، حين جئنا للاطمئنان على الأسرة بسبب عدم حضور الأطفال إلى الروضة، لمست يده لأجدها باردة جدا، فيما كانت أخته ديانا جالسة على الأرض، ولم تقل كلمة واحدة - كانت فقط تحدق أمامها دون أن ترمش".

وقال مسعفون ان الطفل مات بالفعل بعد وصولهم إلى مكان الحادث بعدة دقائق، وقال المسعف أولكسندر كورنيشيك الذي تلقى المكالمة: "لم يكن بوسعنا فعل شيء، كان الطفل يعاني من كدمات مروعة في جميع أنحاء رأسه وعلامات اختناق على رقبته".

وأظهرت فحوصات الطب الشرعي وفاة أرتيم متأثرا بجروح خطرة في الرأس، وفي وقت لاحق، أخبرت ديانا الشرطة بما حدث، فيما قال فالنتين سافتشو، رئيس الشرطة المحلية: "اكتشفت الأم فوضى في المنزل وألقت باللوم على الصبي في ذلك".

وتابع رئيس الشرطة المحلية: "أجبرت الأم الطفل على الاستلقاء على الأرض، ثم جلست فوقه وضربت رأسه بالأرض عدة مرات"، وذكرت وسائل إعلام محلية أن المرأة لم توقف الاعتداء الوحشي إلا بعد توقف الصبي عن التنفس.