حمض الهيالورينك.. دور أساسي في ترطيب البشرة وتعبئة التجاعيد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تتواجد جزيئات الحمض الهيالوريني بشكل طبيعي في العديد من أنسجة وسوائل الجسم، أما نسبتها الأعلى فتتوفر في الجلد وتحديداً في طبقاته العميقة وبكميّة أقل في الطبقات العليا منه.

يتميّز هذا الحمض بكونه أحد أفضل الجزيئات المضادة للتجاعيد، فهو يحافظ على رطوبة البشرة نظراً لقدرته على امتصاص ما يعادل ألف مرة وزنه من الماء، وفقا لما جاء في مووقع "العربية".

ويُشكّل الحمض الهيالوريني درعاً مثالياً لمواجهة التجاعيد، كونه يُسرّع التآم الندبات ويُعزّز بناء أنسجة البشرة. ولكن الإنتاج الطبيعي لهذا الحمض يتراجع بعد الثلاثين مما يتسبب بجفاف البشرة وفقدانها لاكتنازها. ولذلك يُنصح بالتعويض عن هذا النقص من خلال استعمال مستحضرات غنيّة بهذا الحمض أو الحصول عليه عبر المكمّلات الغذائيّة، كما يمكن الخضوع لحقن الحمض الهيالوريني في عيادة طبيب الجلد بهدف تعبئة التجاعيد.