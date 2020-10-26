طفل أميركي يقتل نفسه بالخطأ في حفل عيد ميلاده

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحول عيد ميلاد طفل أميركي في الثالثة من عمره إلى نكبة حقيقية بعد إطلاقه النار على نفسه بالخطأ من مسدس يعود لأحد افراد أسرته،في مدينة هيوستن، بولاية تكساس.

وقال مكتب مأمور مقاطعة مونتغومري: "كانت العائلة والأصدقاء قد اجتمعوا في وقت سابق للاحتفال بعيد ميلاد الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات، وأثناء لعب الورق، سمعوا طلقة نارية.. وتم تحديد موقع الطفل وهو مصاب بعيار ناري في صدره.. ونقل الطفل إلى مركز إطفاء قريب، حيث أعلن وفاته".

ونقل مكتب المأمور عن أسرة الطفل القتيل أن "مسدسا سقط من جيب أحد أفراد الأسرة"، وأنه قد يكون الطفل التقطه وأطلق النار على نفسه بالخطأ".