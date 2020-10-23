إنترنت مجاني مقابل اسم لمولودة في سويسرا

أطلق زوجان سويسريان اسم «تويفيا»على مولودتهما الجديدة تيمناً باسم شركة مزودة للانترنت ، للحصول على الإنترنت اللاسلكي مجاناً لمدة 18 عاماً.

واستجاب الزوجان ، لإعلان على «فيس بوك» نشرته الشركة، مفاده إذ أطلق الوالدان على مولودهما الجديد تويفياس «إذا كان ذكراً»، وتويفيا «لو كانت فتاة»، سيتم منحهما إنترنت مجانياً لمدة 18 عاماً.

وقال الزوجان إن اسم «تويفيا» ليس سيئاً، يمكننا الحصول على إنترنت مجاناً ووضع هذا المال في حساب توفير لها.

وأشاد فيليب فوتش، رئيس الشركة، بقرار الزوجين، ووعد بمواصلة تنفيذ هذه الاستراتيجية، حتى لو أفلست الشركة.

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