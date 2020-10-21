بالفيديو.. ضبط نصف طن من الكوكايين مخبأة في "موز" بأستراليا

المصدر: ترجمة مروة سليم

تمكنت الشرطة الأسترالية من القبض على متهم حاول تهريب المخدرات بواسطة "الموز"، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة عثرت على الحمولة البالغة 552 كغم داخل حوالي 2000 صندوق من لب الموز.

وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي يبلغ من العمر 68 عاماً، في منزل بفورستفيل يقع شمال سيدني يوم الجمعة الماضي، بعد أن قامت بتفتيش منزله وعثرت على شحنة المخدرات التي تساوي قيمتها ما يقارب 248 مليون دولار.

كما ضبطت الشرطة خلال ماهمتها منزله، هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر محمول، وأكياس بلاستيكية من لب الموز، وصندوق وحافظة من الأحجار الخضراء يشتبه في أنها زمرد وخمسة سبائك فضية وزنها كيلوغرام واحد.

وتم وضع الرجل في الحبس الاحتياطي بعد مثوله أمام محكمة سيدني المحلية المركزية يوم الجمعة، وسيعود للمحكمة في ديسمبر.

الجدير بالذكر أن القيود، التي فرضتها أستراليا لمكافحة وباء كورونا، لم تُفلح في منع الاتجار بالمخدرات التي يلجأ المجرمون في تهريبها إلى التمويه عن طريق أمور مثل الفواكه وأشياء أخرى.