"واتس اب" يستعد لطرح ميزة جديدة لمنافسة "زووم"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يعتزم تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتس اب" إلى إضافة ميزة جديدة ستحقق له مزيدا من التنافسية مع التطبيقات الأخرى المشابهة ,وخاصة تطبيق "زووم".

وأوضح موقع" إكس دي أيه" أن تطبيق واتساب بدأ تجريب ميزة إمكانية إجراء مكالمة صوتية ومرئية خلال تشغيل التطبيق على أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة.

فعندما يتلقى المستخدمون مكالمة على واتساب عبر الويب ، ستظهر نافذة منبثقة تتيح للمستخدمين قبول المكالمة أو رفضها.

وستظهر نافذة صغيرة تحتوي على عناصر تحكم لكتم صوت الميكروفون وقطع الاتصال.

وبحسب تقارير إعلامية سيجرى أيضًا اختبار مكالمات الصوت والفيديو الجماعية لـ" واتساب ويب".