بالفيديو.. قبيل دخولها "العمليات".. اعلامية مصرية تطلب من جمهورها الدعاء

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، مقطع فيديو تناشد فيه جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها قبل إجراء عملية جراحية، في احدى مستشفيات لندن.

وقالت وهبة من خلال المقطع"أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه أبدا"، "خير باذن الله بفضل الله ثم بدعائكم، لا تنسوني في الدعاء".

وكانت وهبة نشرت قبلها بيوم واحد مقطع فيديو آخر وحددت مكانها من خلال خاصية تحديد مكان ومحل نشر المشاركات عبر "الإنستغرام"، حيث حددت مكان تواجدها بالعاصمة البريطانية.

وأشارت الإعلامية المصرية بسمة هبه خلال لقائها عبر برنامج "مساء دي إم سي" والذي تقدمه زميلتها الإعلامية إيمان الحصري، أنها تعاني من مرض في المعدة بالإضافة إلى نزيف،، مؤكدة أنها ليست حالة نادرة ولكنها حالة غاية في الصعوبة، على حد قولها.

وتشارك بسمة وهبة في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر، ولكن صدر قرار أخيراً بوقف البرنامج لحين تنفيذ خطة تطويره.