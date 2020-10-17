هندي ينجو من ثلاجة الموتى ثم يُتوفى بعدها بأيام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي هندي بعد أيام من إنقاذه، حيث كان قد أعلن عن وفاته بصورة خاطئة ووضع في ثلاجة للموتى بولاية تاميل نادو، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأعلن عن وفاة بالاسوبرامانيام للمرة الأولى يوم الاثنين بعد نقله إلى المستشفى.

ووضع في الثلاجة حتى اليوم التالي عندما رأى متعهدو دفن الموتى الذين جاءوا لأخذ جثته من أجل الجنازة أنه يرتجف وأدركوا أنه على قيد الحياة.

ثم نُقل إلى مستشفى ثانٍ، لكنه خسر معركته مع الحياة أمس (الجمعة).

وقال عميد المستشفى الحكومي في مدينة سالم الجنوبية، الدكتور بالاجيناثان، إن المريض نقل إليهم وهو يعاني من حالة نعاس بعد إنقاذه وتوفي بسبب مشاكل تتعلق بالرئة.

وأوضح لـ«بي بي سي» إنه لم يتضح بالضبط عدد الساعات التي قضاها بالاسوبرامانيام داخل الثلاجة.

وبعد أن أعلن طبيب في مستشفى خاص وفاته يوم الاثنين، نقلت أسرته جثته إلى المنزل واتصلت بمتعهد محلي لإرسال ثلاجة لوضعه داخلها.

ثم أبلغوا الأقارب بأنهم سيقيمون جنازة يوم الثلاثاء.

وقالت شركة الجنازة إن شقيق بالاسوبرامانيام أخبرهم أن لديه «خطاباً موقعاً من طبيب بخصوص وفاته».

وأوضح سينثيل كومار، قائد شرطة سالم، إن الأسرة لم تتمكن من إبراز الشهادة الطبية لوفاة بالاسوبرامانيام.

ورُفعت دعوى ضد الأسرة بتهمة «التصرف بتهور أو إهمال لتعريض حياة الإنسان للخطر».

وأوضح قائد الشرطة أن الأسرة تدعي أنه كان يعاني أيضاً من مشاكل عصبية.

وعاش بالاسوبرامانيام مع زوجته وابنتيه وشقيقه. وليس من الواضح كيف نجا من درجات الحرارة المنخفضة داخل الثلاجة - أو ما إذا كان يتم التحقيق أيضاً في المستشفى الخاص، حيث أعلن عن وفاته في البداية.