المجوهرات بؤرة للجراثيم والبكتيريا.. وهذه أسهل طريقة لتنظيفها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أجرى متخصصو مجوهرات دراسة لمعرفة مقدار الأوساخ التي تتراكم على المجوهرات<

وفقًا للنتائج التي توصلوا إليها، يمكن أن تحمل المجوهرات ما يصل إلى 428 مرة من الجراثيم أكثر من مقعد المرحاض، وذلك من خلال أسبوع واحد فقط من الارتداء، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.

وكجزء من التجربة، أخذ الخبراء مسحات من خاتم وساعة وزوج من الأقراط بعد ارتدائها بانتظام لمدة أسبوع واحد.

وجدوا أن حوالي البكتيريا نمت وتكاثرت بمعدل 21 ألف مرة على المجوهرات كل أسبوع وتشمل المكورات العنقودية الذهبية شديدة الخطورة المقاومة للميتيسيلين (MRSA) والدفتيريا، والمستعمرات البكتيرية التي يمكن أن تسبب مرض القلاع.

ودعا الخبراء إلى ضرورة إبقاء المجوهرات نظيفة ومعقمة دائما للحفاظ عليها، من خلال نقعها بالماء الدافئ والصابون لمدة 30 دقيقة، من ثم تنظيفها بواسطة فرشاة وغسلها بعد ذلك بالماء البارد وتجفيفها جيدا.