تأكيد قدرة فيروس "كورونا" على اختراق الدماغ

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف تجارب طبية حديثة عن قدرة فيروس "كورونا" على اختراق الدماغ.

وجد الأطباء، في جثث الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض "كوفيد-19" آثارًا للفيروس في أدمغة معظم المرضى المتوفين.

وأجرى الأطباء تشريحًا لجثث 43 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 51 و 94 عامًا، ووجدوا آثارا لفيروس "كورونا" في الدماغ لدى 53% منهم.

و ذكرت مجلة "لانسيت" أن الأطباء، عثروا على آثار الفيروس في خلايا جذع الدماغ والخلايا العصبية الممتدة منه، بينما كان 86% مصابين بزيادة غير طبيعية في الخلايا النجمية التي تدعم خلايا النسيج العصبي بسبب تدمير الخلايا العصبية القريبة.