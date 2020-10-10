مقتل فتاة بسبب فيديو على "تيك توك" في المكسيك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقيت فتاة مكسيكية مصرعها أثناء تصوير عملية اختطاف وهمية، في مدينة تشيهواهوا، من أجل نشرها على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن أريلين مارتينيز التي تبلغ من العمر 20 عاماً، أصيبت عن طريق الخطأ في رأسها الأسبوع الماضي أثناء تصويرها لمقطع فيديو لعملية اختطاف وهمية.

وكان ما لا يقل عن 10 أشخاص حاضرين عندما بدأت مارتينيز، المقيدة والمربوطة على كرسي، في مقاومة خاطفيها المزيفين، ثم خرجت رصاصة من المسدس فاستقرت في رأسها وقتلها على الفور.

وكانت مارتينيز قد نشرت في وقت سابق عمليات اختطاف زائفة على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك".

كما يُظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب"، "مارتينيز" قبل ثوانٍ من وفاتها.

وقالت السلطات إن رجلين فرّا في سيارة من طراز "جيب شيروكي" فور وقوع الحادث المميت.

وتعرفت الشرطة المكسيكية على الرجلين، وبدأت في البحث عنهما، ولم يتضح سبب استخدام مسدس محشو خلال الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي.