آبل تكشف عن إصداراتها الجديدة لهاتف "آي فون" في 13 أكتوبر

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة "آبل" الأميركية ، اليوم، أنها تعتزم الكشف عن إصدارتها الجديدة لهاتفها الشهير "آي فون" في 13 أكتوبر.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، تعتزم الشركة الكشف عن أربعة أجهزة أعيد تصميمها لـ "آي فون" مزودة بقدرات شبكات الجيل الخامس اللاسلكية وكاميرات مطورة ومعالجات أكثر سرعة ونطاق أوسع من أحجام الشاشات.

وسيعقد الحدث عبر الإنترنت بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

ويتم طرح أجهزة آي فون الجديدة بعد حوالي شهر من الموعد المعتاد بعد أن واجهت الشركة تأخيرات في الاختبار والإنتاج النهائي بسبب جائحة كورونا.