يقتلون شقيقهم لسرقته مبلغا ماليا في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية في مصر، جريمة قتل قام بها ثلاثة أشقاء بقتل شقيقهم الأصغر عقب تعذيبه أكثر من 6 أيام بدعوى سرقته مبلغا مالبا من شقيقتهم، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وبحسب موقع "اليوم السابع" فقد أكد المتهمون فى اعترافاتهم أن المجني عليه "شقيقهم الأصغر من الأب" عندما توفي والده منذ أربعة أعوام قررت والدته الزواج بآخر وترك مدينة سرس الليان والتوجه إلى منطقة الواحات على طريق أكتوبر، ولكن زوج والدته عقب مرور شهرين بدأ فى معاملته معاملة سيئة وعاد إلى مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، ليعيش مرة أخرى مع شقيقه الأكبر أحمد ولكنه فى إحدى المرات قام بسرقة مبلغ مالي من شقيقته وفر هاربا.

وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم، قامت الأخت بالبحث عن شقيقها الأصغر وقامت بتسليمه إلى شقيقه الأكبر للاستعلام عن المبلغ المالي ولكنه رفض الإفصاح عنه.

وأكدت تحريات مباحث سرس الليان بمحافظة المنوفية، أن المجني عليه تم ضبطه من قبل أشقائه وقام شقيقه أحمد "تاجر أحذية" بحجزه بمخزن بمدينة سرس الليان وربطه على كرسى وتعذيبه لمدة 6 أيام بشتى الأنواع لكي يعترف لهم بالمبلغ المالي لإعادته لشقيقتهم بالاشتراك مع شقيقه وشقيقته وعامل يعمل بمحل الأحذية حتى لقي مصرعه وحاولوا إخفاء الجريمة.

وتم كشف الجريمة عقب العثور على المجني عليه فى شارع الحفناوى أمام محلات النمس بمدينة سرس الليان عن طريق سائق توكتوك، وتم تسليمه لمستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية، وعلى الفور اكتشفت رجال المباحث الواقعة ومرتكبيها فى أقل من 48 ساعة .

وبالعرض على النيابة العامة قرر وكيل نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس تاجر أحذية وشقيقته وعامل قتلوا شقيقهم الأصغر عقب تعذيبه أكثر من 6 أيام بدعوى سرقته مبلغا ماليا من شقيقتهم ،15 يوما على ذمة التحقيقات.