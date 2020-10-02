ملياردير مصري يطالب حكومته بمنع أجهزة "التكييف الشباك"

المصدر: مروة سليم - دبي

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تدوينة أثارت جدلاً واسعاً بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، حيث قال طالب فيها الحكومة المصرية باصدار قرار بمنع نصب أجهزة التكييف "الشباك" في واجهات العمارات.

وقال ساويرس عبر "تويتر"، "لازم يطلع قرار بمنع أجهزة التكييف "الشباك"، "window type" من واجهات العمارات! مشوهة المباني القديمه كلها؟".

كما طالب الملياردير المصري نجيب ساويرس، بمنع توصيل المياه والكهرباء للمباني، التي لم يتم طلاء الواجهات الخاصة بها، قائلاً "لازم بمنع توصيل المياه والكهرباء للعمارات، التي لم يتم دهان الواجهات الخاصة بها، والمتروكة على الطوب الأحمر"، مضيفاً "إنه منظر غير مقبول، وعندنا بس!".