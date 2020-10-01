اختبار للكشف عن «كورونا» في 15 دقيقة باستخدام خميرة الخبز

المصدر: متابعة موقع الاماارت اليوم

يعمل باحثون أستراليون على اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد يستغرق 15 دقيقة فقط باستخدام خميرة الخبز كمكون رئيسي.

ومنحت حكومة ولاية كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية «شينغ تكنولوجيز» تمويلاً قدره 1.5 مليون دولار أسترالي للإنفاق على المشروع الذي قال باحثون، امس الأربعاء، إنه يعمل بطريقة مماثلة لاختبار الحمل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال كبير الباحثين يادفير جريوال إنه يتم وضع بضع قطرات من محلول خاص على مسحة أنف ثم يمكن تطبيق الاختبار على شريط (مثل اختبار الحمل) ويمكن الحصول على النتيجة في غضون 5 إلى 15 دقيقة، اعتماداً على شدة الإصابة. وأوضح أن الخميرة تحتوي على جزيئات بإمكانها حبس الفيروس.