ضبط 30 طن "حشيش" في 4 قوارب بأسبانيا!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكنت السلطات الإسبانية، اليوم، من ضبط نحو 30 طناً من الحشيش مخبأة في 4 قوارب شراعية، في أكبر عملية نفذتها لضبط المخدرات في البحر.

واعتقلت السلطات الإسبانية 9 أشخاص من بلغاريا وروسيا في هذه المداهمة التي حجزت كمية ضخمة جدا من الممنوعات، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت الشرطة وسلطات الضرائب في بيان "تضررت القدرات اللوجستية لكبار قادة المنظمات الإجرامية البلغارية المتورطين في تهريب المخدرات بالسفن الترفيهية.."، وذلك بالنظر إلى ظروف وباء كورونا.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم ضبط 4.6 طن من الحشيش في قاربين شراعيين لتلك المنظمات بالقرب من جزر البليار.