الزواج يخفض الوزن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة حديثة أن الزواج يساعد على إنقاص الوزن، وأن الرجال والنساء بعد الزواج يفقدون بسرعة الوزن الزائد، ولا يكتسبونه مرة ثانية.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة Daily Mail، إن الباحثين تابعوا حالة 300 شخص أعمارهم 20 سنة فما فوق ومعظمهم من الذين فقدوا الوزن الزائد بعد الزواج وحافظوا على رشاقتهم حتى بعد مضي 8 سنوات على زواجهم. ومن كان وزنهم طبيعيا وجسمهم رشيقا قبل الزواج بقوا على حالتهم بعد الزواج، في حين بقي البدناء والعزاب كما هم دون تغيير.

واكتشف الباحثون أن الزواج يلعب دور المحفز للحفاظ على نمط حياة صحي. وطبعا في هذه الحالة يلعب الشريك دورا مهما في هذه المسألة. وهذا ما لاحظه الباحثون من متابعتهم لأزواج يعيشون سوية من دون تسجيل زواجهم رسميا.

تجدر الإشارة إلى أن رجلا فقد من وزنه 77 كيلوغراما خلال خمسة أسابيع، بعد أن تخلى نهائيا عن تناول السكر والحلويات والكربوهيدرات، وممارسة التمارين البدنية في الصباح يوميا.