غوريلا تهاجم عاملة أثناء محاولة إطعامها في مدريد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرضت عاملة نظافة في حديقة حيوانات بالعاصمة الإسبانية مدريد، إلى هجوم عنيف من غوريلا، أثناء ماكانت تحاول تنظيف قفصها وإطعامها، ما أدى إلى تهشيم ذراعيها وإصابتها بجروح في رأسها.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في كيفية تمكن الغوريلا من الوصول إلى العاملة، رغم أنها كانت في بقعة مجهزة بتدابير حمائية، فضلاً عن كونها قد ولدت في الحديقة ونشأت بها وتعوده على التعاطي مع عمالها.

ونجح عمال الحديقة بصعوبة بالغة في إبعاد الغوريلا البالغة من العمر 29 عاماً، عن العاملة المتواجدة حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الغوريلا في حالة هيجان مفاجئة، هاجمت على اثرها العاملة البالغة من العمر 46 عاماً.

وفور إنقاذ المرأة، تم حقن الغوريلا بمخدر في محاولة لتهدئتها.

