مدير مدرسة يطعن زوجته 11 طعنة بسوهاج

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم زوج على طعن زوجته 11 طعنة وإشعال النيران في منزلهما بمحافظة سوهاج جنوب القاهرة، بسبب خلافات زوجية.

وأوضحت التحريات أن الزوج استغل استغراق زوجته في النوم داخل غرفتها وانهال عليها طعنا مستخدما في ذلك سكين المطبخ، ما نتج عنه إصابتها بــ 11 طعنة متفرقة بالجسم من بينهم طعنتين نافذتين بالبطن والصدر.

وبمعاينة مسرح الجريمة وجدت المجني عليها مسجاة بكامل ملابسها داخل غرفة النوم الخاصة بها غارقة في دمائها، وأشارت التحريات بعد القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، إلى أن سبب الواقعة خلافات الزوجية بين مدير المدرسة وزوجته، وكشفت التحريات أيضا قيام المتهم بمحاولة إشعال النيران في الشقة إلا أنه لم يستطيع بسبب حضور القوات وقوات الحماية المدنية واحترقت سجادة واحدة بالشقة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه المعاينة والتحريات إعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته الى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بتأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر للتصالح.