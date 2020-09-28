أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف أخصائي التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ، الخصائص الفريدة لأنواع مختلفة من الشاي، خاصة تلك التي يجب تناولها في موسم انتشار أمراض البرد.

وأوضح الدكتور ميخائيل غينزبورغ أن شاي ورد الروز البري، يشبه الشاي في خصائصه الوظيفية، وكل 100غرام منه تحتوي على ما يحتاجه الجسم من فيتامين С خلال أسبوع. كما أنه بالإضافة إلى هذا، يحفز إنتاج الكولاجين، ما يجعل البشرة مرنة.

وأضاف أن الشاي الثاني المفيد جدا هو شاي "الكركاديه"، الغني بمضادات الأكسدة ويمنع انتشار العدوى الموسمية. ولكن يجب عدم تخميره في إبريق معدني. والشخص الذي يتناول شاي "الكركاديه"، لا يصاب بأمراض البرد نهائيا، أو يصاب بحالات خفيفة منها، بالإضافة إلى هذه الخصائص فانه أيضاً يتحكم بمستوى ضغط الدم.

أما شاي الزنجبيل فيحتوي على مركبات الفلافونويد، التي لها تأثير مباشر مضاد للفيروسات، والالتهابات. لذلك عند الإصابة بأمراض البرد، يجب شرب شاي الزنجبيل، لأنه يخفض درجة حرارة الجسم ويحسن الشهية والحالة الصحية.

كما يجب استخدام قطع من جذر الزنجبيل في الشاي وليس المبشور.