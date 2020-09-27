بالفيديو.. رصد "جمل" غريب في الصين!

المصدر: ترجمة مروة سليم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر أول جمل أبيض في محمية أنانبا البرية الوطنية الطبيعية بمقاطعة قانسو الصينية.

وتوضح اللقطاتالتي تم تصويرها في الثالث من شهر سبتمبر الحالي، 11 إبل برية وهي تشرب الماء في إحدى البرك بالمحمية الصينية.

ومن جانبها قالت وكالة "شينخوا" الصينية إنه يعتقد أنه الأول من نوعه في العالم.

وأضافت الوكالة الصينية أنه بناء على آراء الخبراء الذين تفحصوا مقطع الفيديو، فإن الجمل الأبيض ذو السنامين ينتمي لذات فصيلة الإبل الموجودة في المحمية والتي عادة ما يكون لون وبرها بنيا.