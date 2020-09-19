فحص الحمض النووي يمنح لاجئة فلسطينية الجنسية الإسبانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في حادثة غريبة تحولت حياة الشابة هبة إسكندراني، رأسا على عقب بعدما حولها فحص الحمض النووي من لاجئة فلسطينية إلى مواطنة إسبانية.

وعاشت هبة لسنوات كلاجئة في لبنان وأمضت سنوات تبحث عن هوية أو دولة تحتضنها.

وبعد سنوات من البحث في تاريخ عائلتها قادتها إلى العثور على وثائق وإثباتات تكشف أن أجدادها يعود نسبهم إلى إسبانيا.

وبعد بحث آخر طويل ومضني توصلت إلى أن نسبها يعود إلى عائلة يهودية هجرت من إسبانيا منذ 600 عام.

وتقول هبة: "منذ 12 عاما، وأنا أبحث عن هوية أو دولة تأخذني، في لبنان لا أشعر أنني لبنانية، ولا أستطيع الدخول إلى فلسطين ... ليس لي دخل في هذا الصراع".



ومكن هذا الاكتشاف هبة من التقدم للحصول على الجنسية الاسبانية بناءا على قانون إسباني يسمح بذلك لكل من أثبت جذروه الإسبانية.

ويتعين على المتقدمين إثبات أصولهم- بواسطة حاخام محلي أو دراسة للنسب - واجتياز امتحان باللغة الاسبانية في معهد سرفانتس، في حالة من لا يتحدث هذه اللغة، كما يجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبار في الثقافة والمجتمع الإسبانيين.