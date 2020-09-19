جبل جليدي ينقلب باثنين في المحيط المتجمد الشمالي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر إنقلاب مغامرين في المياه من على قمة جبل جليدي.

وتوضح اللقطات التي تم تصويرها من قارب صغير، المغامرين وهما يحاولان تسلق كتلة من الجليد قبل أن تنقلب فجأة وتغرق في المحيط، مع اثنين من الباحثين.

وكانت المغامرة ضمن رحلات استكشافية في الجزيرة الأكبر والوحيدة المأهولة بالسكان في أرخبيل سفالبارد بالنرويج.

ويُرى من خلال الفيديو الذي نشره المستكشف السويسري الشهير هورن، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة التي انقلب فيها جبل جليدي كبير في القطب الشمالي، عندما كان هو وزميله يحاولان تسلقه.

وسقط الرجال في النهاية في المياه الجليدية، لكن تم إنقاذهما على الفور.

واعترف هورن بأنها كانت فكرة سيئة وقال إنه نظرا لتعرضه بالفعل للعديد من الحوادث خلال رحلاته حول العالم، فإن أعضاء فريقه يحاول دائما اتخاذ القرارات الصحيحة للعودة إلى الوطن أحياء.