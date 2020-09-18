مرة أخرى.. نيوزيلندا بلا فيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

للمرة الأولى منذ العاشر من أغسطس الماضي، لم تبلغ نيوزيلندا، اليوم الجمعة، عن أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يجعلها تقترب خطوة من القضاء على الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 مرة أخرى.

و أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية عن 7 حالات شفاء، مما أدى إلى خفض العدد الإجمالي للحالات النشطة في البلاد إلى 70 حالة، منها 37 محلية و33 حالة وافدة من الخارج وتوجد في مرافق الحجر الصحي.

وتعود العدد الأكبر من الإصابات المتبقية إلى "كتلة أوكلاند"، حيث مازال هناك 22 مصابا بالفيروس، فيما يخضع 4 من المصابين للمراقبة في المستشفى، وواحد في وحدة العناية المركزة.

و بلغ عدد الإصابات المثبتة بفيروس كورونا في نيوزيلندا، حتى اليوم الجمعة، 1458 شخصا، وفقا لمجلة نيوزويك الأميركية.