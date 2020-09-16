القبض على "اليوتيوبر" المصري أحمد حسن وزوجته



ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة "استخدام طفلتيهما في الفيديوهات الخاصة بهما".

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وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة، تقدم ببلاغ حول استغلالهما لطفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

وأمرت النيابة العامة، استدعاء اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته زينب لترهيب طفلته الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

وقامت الشرطة ، بناءً على أذن من النيابة، من القبض عليهما ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين واحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.