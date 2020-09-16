حرصا على التباعد الاجتماعي.. روبوت يخدم الزبائن في مطعم بكوريا الجنوبية

المصدر: رويترز

يتولى روبوت على شكل عربة ويعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تقديم الطعام للزبائن في مطعم بمدينة سول، للحد من الاختلاط بين البشر ولضمان التباعد الاجتماعي.

ويقوم الزبائن بتسحيل طلباتهم عبر شاشة تعمل باللمس على الطاولة ويأتي الروبوت، الذي يبلغ طوله 1.25 متر وطورته شركة كيه.تي كورب الكورية الجنوبية للاتصالات، بالطعام المطلوب ويستخدم تكنولوجيا بصرية لتحديد المواقع ورسم الخرائط لتجاوز العقبات والتحرك وسط الزبائن.

ويمكن للروبوت توصيل الطعام لنحو أربع طاولات في نفس الوقت.

والروبوت مزود بأكثر من صينية لحمل مأكولات يصل وزنها إلى 30 كيلوجراما وشاشة (إل.سي.دي) ومكبر للصوت للتواصل باللغتين الكورية والإنجليزية.