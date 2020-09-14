محمد صبحي يكشف موقفه من تجسيد شخصية "طبيب الغلابة"

المصدر: مروة سليم - دبي

كشف الفنان محمد صبحي، خلال استضافته في برنامج "عين اونلاين"، عن موقفه من تجسيد شخصية الطبيب المصري محمد المشالي الشهير بـ"طبيب الغلابة" في عمل فني.

وقال صبحي إن زميله الفنان لطفي لبيب هو الأنسب لتجسيد شخصية "طبيب الغلابة"، موضحاً إنه مناسب لتجسيد الشخصية من حيث الشكل بشكل كبير.

وأضاف الفنان المصري قائلاً "أنا أعرف الدكتور مشالي كويس جداً، وكنت متابعه في كفاحه ونضاله، اللي مش ممكن تلاقي له مبرر في هذا العصر اللاإنساني، ولكن أنا من رأيي من حيث الفيزيكال والشكل، أنسب ممثل يقدر يلعب الدور ده هو لطفي لبيب ربنا يديله الصحة كشخصية".

وتابع صبحي "لكن كروح وعقل أنا أحب ألعب الدور وأعمله، لأن الراجل ده لازم ميبقاش العمل الفني الذي يقدم في حدود كونه يساعد الغلابة، وإلا يبقى إحنا بنهد رحلة طويلة أوي، وهو راجل له إنجازات وفكر ورضا مرعب".

يذكر أن برنامج عين أون لاين من تقديم المذيعة شيرين سليمان، وهو برنامج فني عن النجوم وكواليس الأعمال والمهرجانات الفنية.