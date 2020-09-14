بيع خصلة شعر لرئيس أميركي بـ81 ألف دولار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن دار مزادات "آر بي أوكشن" في بوسطن بيع خصلة من شعر الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة أبراهام لينكولن وبرقية ملطخة بالدماء عن اغتياله عام 1865، في مزاد مقابل ما يزيد على 81 ألف دولار.

وفيما لم تكشف دار المزادات أي معلومات عن هوية المشتري ، أكدت الدار أن خصلة الشعر لا تزيد عن خمسة سنتيمترات وحلقت من رأس لينكولن خلال فحص ما بعد الوفاة بعدما أردي قتيلا في مسرح فورد في العاصمة واشنطن على يد جون ويلكس بوث.

وقدم الخصلة الدكتور ليمان بيتشر تود والذي كان يتولى منصب مدير بريد كنتاكي، وقريب ماري تود لينكولن، أرملة إبراهام لينكولن، بحسب دار المزادات.

وكانت خصلة الشعر مثبتة على برقية رسمية من وزارة الحرب أرسلها لتود جورج كينير- مساعد تود في مكتب بريد ليكسينغتون، بكنتاكي.

أما البرقية فقد تم استقبالها في واشنطن الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الرابع عشر من أبريل 1865.

وصدقت دار مزادات بي آر على أصالة الخصلة والبرقية.