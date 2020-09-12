فك لغز صورة لطفلين مكبلين بالحبال في الإسكندرية

المصدر: مروة سليم - دبي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في كشف ملابسات واقعة تداول صورة لطفلين مكبلين على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوفد" المصرية.

وخلصت جهود فريق البحث الجنائي بمحافظة الإسكندرية إلى أن الطفلين شقيقين عمرهما 10 و11 عاماً، ومقيمان بذات العقار، وأن والدهما أقدم على تكبيلهما وتركهما على سطح العقار.

وتمكنت القوات المصرية من ضبط والد الطفلين والذي اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى معاقبتهما لقيامهما بسرقة مبلغ مالي منه.

وكان بعد رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قد نشروا صورة لطفلين مكبلين أعلى سطح احدى العقارات دون تحديد بأي منطقة في الإسكندرية.

