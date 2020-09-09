قاتل محكوم عليه بالإعدام يؤدي اليمين كنائبا برلمانيا في سيريلانكا!

المصدر: ترجمة مروة سليم

تمكن سياسي سريلانكي، من خوض انتخابات البرلمان والفوز بمقعد فيه بعد الحُكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد، كما ذكرت صحيفة "ذا غارديان".

وأدى بريمالال جاياسيكارا، 45 عاما والذي ينتمي إلى حزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا الحاكم، اليمين كنائب برلماني، ليصبح أول مدان يؤدي اليمين وسط انتقادات من المعارضة، حيث تم اصطحابه من السجن إلى البرلمان.

واستطاع جاياسيكارا من خوض الانتخابات والفوز بمقعده، نظرا لأن إدانته والحكم عليه جاءا بعد الترشيحات النيابية في 5 أغسطس.

ورفضت سلطات السجن السماح للنائب البرلماني المدان بالخروج، لحضور جلسة البرلمان الأولى في 20 أغسطس، لكنه قدم التماسا إلى محكمة الاستئناف، التي قضت الأول من أمس، بضرورة مرافقته من السجن لممارسة حقوقه كنائب.

وحضر النائب جلسة أمس، ومن المقرر أن يعود إلى السجن بعد نهاية الجلسة.

وانتقد المعارضون هذه الخطوة، وعبروا عن رفضهم لها بارتدائهم وشاحا أسود، فيما انسحب آخرون من الجلسة، التي أدى خلالها بريمالال اليمين.

يذكر أن جاياسيكارا أطلق النار في مطلع 2015 على ناشط معارض، خلال حدث انتخابي، ما أسفر عن مقتله، وبناء عليه حكمت عليه المحكمة بالإعدام.