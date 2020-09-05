مصر.. إنقاذ طفل يستغيث عبر "فيس بوك" بتقييد والده له بالحديد

المصدر: مروة سليم - دبي

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إنقاذ طفلاً كان والده يقيده بسلسة حديدية وقفل مغلق بقدمه اليمني، كما ذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية.

وأضاف الموقع المصري أن الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنوات ظهر من خلال مقطع تم نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وهو يستغيث من شرفة إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق بالقاهرة.

وألقت الشرطة القبض على والد الطفل، الذي علل تصرفه موضحاً أن ابنه سبق وأن أشعل النيران بملابسه، فأقدم على ذلك خشية من إفتعاله ثمة أفعال مماثلة، فقام بهذا التصرف لحين عودته من عمله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوالد.

وكانت مواقع تواصل اجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو الذي التقطه أحد جيران والد الطفل.