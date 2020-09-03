دب يقتل رجلاً أثناء نومه في مخيم بجزيرة نرويجية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

باغت دب قطبي رجلا نائما في خيمته بهجوم "غادر" فأرداه قتيلا، وذلك في جزيرة نرويجية قرب القطب الشمالي، وذلك كما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وكان الرجل الهولندي يوهان جاكوبس كوتي البالغ من العمر 38 عاماً، نائماً في خيمته بمنطقة تخييم قرب بلدة في جزيرة سفالبارد، حيث هاجمه دب قطبي بقوة فأصابه بجروح خطيرة حيث توفي بعد فترة وجيزة.

وبعد ذلك عثر على الحيوان القاتل ميتا، إذ أطلق السكان المحليون الرصاص عليه في أعقاب الهجوم،

وشوهدت بقع دماء قرب موقع التخييم، فيما كان 6 أشخاص آخرين نائمين لكن لم يتعرضوا لأذى حسب تقارير محلية.

وفي سفالبارد، المعروفة أيضا باسم "سبيتسبيرغ"، ينصح السكان بحمل سلاح عندما يكونون خارج المناطق الحضرية خشية تعرضهم لهجمات من الحيوانات الشاردة.

ووفقا لإحصاء أجري عام 2015، فإن الأرخبيل الذي يضم الجزيرة موطن لحوالي ألف دب قطبي من الأنواع المحمية منذ عام 1973.

وحتى الآن تم تسجيل 5 هجمات مميتة على سكان الجزيرة منذ عام 1971، كان آخرها عام 2011 عندما قتل طالب بريطاني وأصيب 4 بهجوم دب على مجموعة من 14 شخصا، كانوا يخيمون كجزء من رحلة مدرسية.