إعلان وفاة امرأة على قيد الحياة في ميشيغان!

المصدر: ترجمة مروة سليم

اكتشف متعهد دفن موتى في احدى دور الجنازات بولاية ميشيغان أن المرأة التي على وشك دفنها لازالت على قيد الحياة، وذلك كما ذكرت صحيفة ديلي ميل" البريطانية.

وفوجئ الرجل أن المتوفاة فتحت عينيها قبل فترة وجيزة من دفنها.

وكانت تايمشا بوشامب، البالغة من العمر 20 عاماً، والمصابة بشلل دماغي، قد تعرضت لأزمة، استدعي على اثرها رجال الإسعاف اللذين أعلنوا عن وفاتها.

وحاول رجال الإسعاف إنعاشها، لكنهم لم يعثروا على أي "آثار للحياة"، وفق ما نقلت "ديلي ميل"، لذا اتصلوا بطبيب أعلن عبر الهاتف، وفاتها رسمياً.

ولكن، وبعد نحو ساعتين فقط، كانت المفاجأة عندما تبين أن بوشامب تتنفس وقامت بفتح عينيها، وحدث ذلك في دار جنازات "جيمس إتش كول" عندما بدأ متعهد دفن الموتى تجهيزها للدفن.