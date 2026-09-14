قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يحضر مراسم دفن شهيدَي الوطن

حضر اللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، مراسم دفن الشهيدين الرائد عبدالله شامس المنهالي، والمرشح سعيد عبدالله الشامسي، اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة اليوم (الإثنين).

وأعرب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرتي الشهيدين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.