شاب يتلقى عدة رصاصات قاتلة بصالون حلاقة في كولومبيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي شاب مصرعه اثر اطلاق النار عليه أثناء وجوده بصالون حلاقة بمدينة ميديلين في كولومبيا.

وتعرض كارلوس أندريه البالغ من العمر 27 عاماً، للقتل على يد مسلح صوب المسدس إلى رأسه وأفرغ فيه عدة رصاصات.

وتداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض أندريه للقتل بينما كان على وشك إنهاء جلسة الحلاقة، حيث اقتحم الجاني الصالون، وأطلق النار ثم فر هاربا على دراجة نارية، وسط دهشة وصدمة الموجودين.

ورفع الحلاق يده على رأسه وهرب مسرعا تاركا المحل، فيما لم تكشف الشرطة بعد عن دافع قتل الشاب بهذا الشكل.