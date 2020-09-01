بالفيديو.. مذيعة تفقد وعيها على الهواء مباشرة في تركيا!

المصدر: مروة سليم - دبي

تعرضت مذيعة تركية إلى الإغماء أثناء تغطيتها حدث على الهواء مباشرة.

وأظهرت مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع يوتيوب، المذيعة التركية نيلغون بالكاش التي تبلغ من العمر 51 عاماً، وهي تفقد وعيها على الهواء مباشرة لتسقط أرضاً، أثناء تغطيتها احتفالات العيد الوطني في تركيا، لصالح محطة "تي آر تي" التلفزيونية التي تعمل بها.

وأوضحت اللقطات لحظة فقدان بالكاش الوعي واختفائها عن الشاشة بعد سقوطها على الأرض.

وظهرت بالكاش وهي تحاول الصمود قبل أن تفقد وعيها تماماً.