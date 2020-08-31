دودة حية تعيش في دماغ صينى منذ 17 عاماً

لم يتوقع الشاب الصيني «تشين بو» أن الأعراض التي تلازمه منذ 17 عاماً وراءها دودة حية تسكن دماغه.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن أطباء جامعة ووتشانج شرق الصين قاموا باجراء أشعة مقطعية لتشين (23 عاماً) ، ليفاجأوا بدودة شريطية طولها 12 سنتيمترا تتحرك في المخ، ورجحوا أن تناوله حيوانات برية غير مطبوخة مثل الضفادع والثعابين هو السبب.

وعانى الشاب مذ كان عمره 6 سنوات من تنميل في يديه وقدميه وصداع وغثيان متكرر، إلا أنه قرر الذهاب للمستشفى بعدما فقد الإحساس في نصف جسده الأيمن، إذ نجح الأطباء في إزالة الدودة من دماغه، ويتماثل للشفاء بشكل تدريجي.