مطعم ينهار فوق زبائنه في الصين

المصدر: مروة سليم - دبي

توفي 17 شخصاً على الأقل وأصيب 28 بعد انهيار مطعم من طابقين شرقي الصين، حسبما ذكر موقع محطة "سي جي تي إن" الصينية.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة التلفزيون الحكومية الصينية، رجال الدفاع المدني أثناء محاولاتهم لإنقاذ بعض الضحايا.

واستمرت عملية الإنقاذ يوماً كاملاً حيث أن رجال الالدفاع المدني قاموا برفع جميع قطع الخرسانة الثقيلة للبحث عن ضحايا الإنهيار الذي وقع في مطعم في محافظة شيانغفن بمقاطعة شانشي، على بعد حوالي 630 كيلومترا جنوب غرب العاصمة بكين.

وأوضحت وسائل إعلام رسمية أن 700 شخص شاركوا في عمليات الإنقاذ.

وفيما لم يعرف سبب انهيار المبنى حتى الآن.