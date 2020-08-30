ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات والقفازات من القمامة في الهند!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة الهندية القبض على شبكة لبيع الكمامات والقفازات الجراحية المستعملة، التي تجمع أحيانا من نفايات المستشفيات.

وأعلنت الشرطة في نافي بومباي، أنها ضبطت 3.8 ملايين قفاز جراحي مخصصة للاستخدام مرة واحدة، جرى غسلها وتجفيفها وتغليفها لبيعها من جديد.

وقالت التحقيقات إن مجموعة من الأفراد اشتروا ما يقرب من 35 طناً من القفازات المستعملة من مستشفيات مختلفة، حيث أنهم استطاعوا بيع ما يتراوح بين 6 إلى 10 آلاف قطعة، وكانوا على اتصال مع شراة آخرين لبيع الباقي".