مقتل «مربي الأسود » في هجوم غادر أمام «زوجته»

قتل مربي أسود جنوب إفريقي إثر تعرضه لهجوم غادر من لبؤة خلال تجواله المعتاد معها، حسبما أكدت أسرته، وفقا لسكاي نيوز .

وعن تفاصيل الحادث ، قالت عائلة وست ماثيوسون (69 عاما)، إن الرجل كان يمشي مع لبؤتين الأربعاء، عندما هاجمته إحداهن من دون سابق إنذار فأردته قتيلا، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

ووقع الحادث المأساوي في منشأة مخصصة لرعاية الأسود مملوكة للعائلة، بمقاطعة ليمبوبو الشمالية في جنوب إفريقيا، حيث كان ماثيوسون، المعروف باسم "العم وست"، يربي الأسود منذ صغرها وكان معتادا على التعامل معها.

وكانت زوجة ماثيوسون (65 عاما) في سيارة خلفه عندما تعرض للهجوم، وقالت محامية الأسرة مارينا بوثا في بيان: "بذلت قصارى جهدها لإنقاذ زوجها، لكنها لم تتمكن من ذلك".