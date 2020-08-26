بالصور.. هكذا يتم إنتاج اللقاح الروسي ضد "كوفيد 19"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تم تسجيل أول لقاح في العالم ضد المرض الفيروسي "كوفيد-19". في 11 أغسطس من عامنا الحالي، وطور اللقاح علماء روس وسيقوم بإنتاجه مصنع "بينوفارم" لإنتاج الأدوية في مدينة زيلينوغورسك الروسية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم إنشاء لقاح ثنائي النواقل في مركز غامالي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، بمشاركة مختصين من وزارة الدفاع الروسية.

حصل اللقاح على اسم "سبوتنيك V"، وعند التطعيم على مرحلتين فإنه يكون مناعة تصل مدة فعاليتها إلى عامين.

من المخطط الشروع بإنتاج اللقاح في شهر سمبتمبر القادم، إلا أنه لن يصبح متداولا قبل يناير من عام 2021.

تجري الآن مفاوضات حول توريد اللقاح الروسي إلى الخارج، إذ أنه نال اهتمام أكثر من 20 دولة في العالم.

يذكر أن سعر التصدير إلى الخارج لن يتجاوز 10 دولارات للجرعتين، ولكن عند تحقيق معدل أعلى لإنتاج اللقاح فإن تكلفته ستنخفض.