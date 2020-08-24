أحلام تكشف عن أول مرتب تقاضته

المصدر: مروة سليم - دبي

كشفت الفنانة أحلام عن بعض المحطات في بداية مشوارها بالحياة.

حيث نشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رداً على إحدى متابعيها قائلة: "صحيح أنا بدأت العمل في مدرسة ابتدائي كمدرسة بـألف ريال، وكنت أعول أسرتي مع إخواتي وهذه كانت البداية، براڤو عليكي والمسئولية تبدأ من الصفر.. اسمحوا مروري".

يذكر أن أحلام طرحت أخيراً مجموعة من الأغاني التي لاقت إقبالاً واسعاً مثل ولا هنت، وقبلهما طرحت أغنية "أنا ما استغني" من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح.