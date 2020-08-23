أميركي يعانق الناس في "وول مارت".. ويخبرهم بعدها أنه مصاب بـ "كورونا"

المصدر: ترجمة عن موقع "اي بي سي" الأخباري

تبحث الشرطة الأميركية عن رجل قيل إنه اقترب من عدد من الأشخاص الغرباء في متجر "وول مارت" في سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس الأميركية، واحتضنتهم ثم أخبرهم أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع "اي بي سي" الأخباري، فقد وقع الحادث، أمس، في حوالي الساعة 7:10 مساءً. في فرع وول مارت في سبرينغفيلد، عندما بدأ الرجل يقترب بشكل عشوائي من الزبائن ليعانقهم.

وفقًا لمكتب مباحث شرطة سبرينغفيلد ، فقد تم تصوير المشتبه به في موقع وول مارت وهو يرتدي قميصًا أسود وسروالًا قصيرًا مموهًا أثناء اقترابه من الناس ومعانتقتهم بطريقة غريبة.

وقالت إدارة شرطة سبرينغفيلد في منشور نشرته في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: المشتبه به كان يقوم بإمساك يد الضحية ومن ثم معانقتها، وبعد ذلك كان يبدأ بالضحك قبل أن يبتعد، ومن ثم يقول للضحية "أريد فقط إعطاءك عناق كوفيد-19، لديك الآن كورونا".

وأوضحت الشرطة أنها لا تعرف ما إذا كان فعلا المشتبه به مصابا بفيروس كورونا أم لا، وقت وقوع الحادث.

وأشارت إلى أنه حتى لو لم يكن الرجل مصابا بالفيروس، فمجرد اقترابه من الناس بتلك الطريقة الخطيرة يمكن أن يعاقب عليه قانون ولاية ماساتشوستس.