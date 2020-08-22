مصارع يطرد عروسه من حفل الزفاف في روسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فاجأ المصارع الروسي وبطل العالم في المصارعة الرومانية ، زاوربيك سيداكوف، المدعويين إلى حفل رفافه بطرد عروسه.

وأفادت قناة" إن تي في" التلفزيونية الروسية أن العروسين اختفوا فجأة خلال العرس الذي أقيم في مدينة فلاديكافكاز، بعد تلقي العريس وبعض الضيوف رسائل هاتفية رافقتها مقاطع فيديو أظهرت العروس في وضع غير لائق.

وادعى صاحب الرسالة، حسب القناة التلفزيونية، أن الفتاة التي اختارها عروسا له كانت تعمل في الماضي في أعمل غير لائقة.

وقالت القناة التلفزيونية إن حبيب العروس السابق هو من دبر تلك الفضيحة في محاولة للانتقام منها.