روسية تعود للحياة بعد قضائها ليلة كاملة داخل المشرحة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عادت الروسية زينيدا كونونوفا «81 عاما» إلى الحياة بعد أن أمضت ليلة كاملة داخل مشرحة في روسيا، عقب إعلان الأطباء وفاتها.

وأعلِنت وفاة كونونوفا بعد إجراء جراحة لإزالة انسداد معوي في مستشفى بمنطقة غورشيشينسكي المركزية في الـ 14 أغسطس الجاري.

وتم نقلها إلى المشرحة ولكن بعد نحو 7 ساعات، صدمت إحدى العاملات بالمشرحة عندما وجدت كونونوفا ملقاة على الأرض، إذ سقطت خلال محاولتها النزول من على طاولة المشرحة.ليتم بعد ذلك نقلها إلى العناية المركزة .

واعترف الطبيب المعالج وطبيب تخدير في وقت لاحق بأنهما أرسلا السيدة كونونوفا إلى المشرحة بعد ساعة و20 دقيقة من وفاتها، بدلا من ساعتين كما تملي القواعد.